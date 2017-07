Faktisk.no: Stortinget ansatte aldri konditor for å lage makroner

Faktisk.no har sett på DNs artikkel om Stortingets pengebruk.

I en gjennomgang Dagens Næringsliv gjorde på Stortingets pengebruk, hevdet avisen at det blant annet ble ansatt en egen konditor i 2016. Vedkommende skulle blant annet lage franske makroner.

Faktisk.no har sett på påstanden, og kommet frem til at det ikke stemmer. Sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen sier til Faktisk at den ansatte har fagbrev som baker, som etterspurt i utlysningen:

- Vi har ikke ansatt noen med fagbrev som konditor. Vi har heller ikke bakt noen makroner. Derimot har vi ved et par spesielle anledninger kjøpt inn makroner utenfra.

DNs kilder, blant dem parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, sier til Faktisk at makronene for henne bare er et eksempel på avstanden hun opplever mellom ledelsen og de folkevalgte på Stortinget. Hun har selv bare sett makroner ved et tilfelle.

DNs reportasjeleder Frode Buanes, sier avisen ikke sjekket godt nok.

- Vi hadde ikke sjekket godt nok da vi skrev at en ansatt konditor hadde bakt makronene som vi vet er blitt servert på Stortinget. Personen ble ansatt som kokk/baker, men hadde «kompetanse fra konditorfaget». Stortingets administrasjon opplyser nå til oss at de har kjøpt inn makronene som er servert, og altså ikke brukt denne personens kompetanse.

DN skrev i sin sak blant annet:

·Egen fotograf ansatt i 2016.

·Egen konditor ansatt i 2016. Skal blant annet lage franske makroner.

·Ny visuell identitet. Pris: 2,5 millioner.

·Visittkortmaskin for trykking av kort med gullskrift.

·Opprettelse av egen kommunikasjonsavdeling siden 2013.

·Antall sjefer har økt fra 30 til 38 siden 2010.

·Antall ansatte har økt fra 424 til 495 siden 2008.

·Driftsbudsjettet har økt fra 736 til 905 millioner på fire år.