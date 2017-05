ANNONSE

Oljeprisen, som mandag steg til sitt høyeste på en måned, faller tirsdag med rundt en halv dollar til 53,45 dollar fatet.

Det sender Oslo børs ned rundt 0,5 prosent. Blant taperne er Statoil, som er ned én prosent. Aker Solutions og Aker BP er også ned.

Fokuset i oljemarkedet er Opec-møtet på torsdag, Kristi Himmelfartsdag. Her venter de aller fleste at oljekartellet vil opprettholde oljeproduksjonskuttene fra i fjor, noe som borger bra for oljeprisen fremover i tid.

Ellers la oppdrettselskapet Bakkafrost frem tall tirsdag. Den færøyske lakseprodusenten fikk en operasjonelt driftsresultat på 335 millioner danske kroner, mot konsensus på 368 millioner kroner.

Aksjen faller 4,4 prosent tirsdag og drar med seg resten av oppdrettsektoren. Marine Harvest faller 1,2 prosent og Grieg Seafood over to prosent.