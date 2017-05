ANNONSE

Dagens Næringsliv og Bisnode har funnet de ti mest lønnsomme bedriftene i Norges fem største fylker, altså Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag og Rogaland.

Selskapene, som blant annet måtte ha minst én million i omsetning, minimum tre ansatte og over en halv million kroner i resultat, ble rangert etter gjennomsnittlig totalavkastning de siste tre årene.

De 50 mest lønnsomme selskapene, har flere fellestrekk. Listen domineres av advokater, leger og andre frie yrker. I tillegg er kvinner overrepresentert, og nesten halvparten av selskapene har en kvinnelig sjef, styreleder eller største eier.

Mens 18 prosent av selskapene i Norge ledes av kvinner på landsbasis, har 24 prosent av de 50 mest lønnsomme selskapene en kvinnelig toppsjef.

Resultatet overrasker ekspertene, skriver DN.

– Flest menn er toppledere, men kvinnelige toppledere leverer bedre resultatmargin enn menn. Det er overraskende. Jeg hadde ikke trodd at det skulle være sånn over tid. Det kan skyldes at menn tar større risiko, som kan gi større avkastning, men også større fallhøyde, sier fagansvarlig Per Einar Ruud i Bisnode.

