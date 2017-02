ANNONSE

Fra 1. mars vil fastrenten være 2,257 prosent for tre års bindingstid, 2,511 prosent for fem år og 3,057 prosent for ti år.

– Alle fastrenter er nå noe høyere enn den flytende renten, som fra 1. mars vil være på 2,149 prosent, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad i Lånekassen.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. mars, kan gjøre det i perioden 10. til 17. februar. Alle som skal søke om fastrente, gjør det på lanekassen.no.

565.100 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 85.100 har fast rente.

– Kunder som har igjen mindre enn tre års nedbetalingstid, som får støtte til utdanning, eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renten, sier Herstad.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

