NEW YORK (Nettavisen): Dersom økonomien holder samme kurs eller styrker seg, er «mange» i styret hos Federal Reserve – amerikanernes versjon av Sentralbanken – positive til å heve renten «ganske snart».

Dette kom fram da referatet fra deres forrige styremøte ble sluppet onsdag, melder Market Watch.

Samtidig rapporterer økonominettstedet at det er en betydelig grad av usikkerhet rundt de økonomiske planene til president Donald Trump og den republikanskkontrollerte Kongressen.

De fleste av de 17 styremedlemmene poengterte at det vil ta tid før disse utsiktene blir tydeligere, mens et par argumenterte for at dette ikke bør forsinke en renteøkning.