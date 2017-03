Fem Coca-Cola ansatte får komme tilbake på jobb etter Rema-avtale

ANNONSE

Rema 1000 og Coca-Cola ble denne uken enige om en avtale for 2017, noe som innebærer at Fanta, Sprite og Monster kommer tilbake i kjedens butikkhyller.

Det betyr at de fem Coca-Cola ansatte som ble permittert i begynnelsen av mars, snart er tilbake i jobb.

- Avtalen som nå er inngått innebærer at de som har blitt permittert nå gradvis kommer tilbake i jobb. I løpet av uke 16 vil alle være tilbake, sier administrerende direktør i Coca-Cola Norge, Stein Rømmerud, til Nettavisen.

- Første skritt i riktig retning

Avtalen med Rema 1000 gjør at Coca-Cola fra midten av april igjen skal få plass til Fanta-, Sprite- og Monster-produkter i kjedens hyller.

Med det går Coca-Cola fra å ha fire produkter hos Rema til 17.

- Dette er et første skritt i riktig retning. Det er fortsatt mange produkter som ikke er med i denne avtalen, og som vi ikke får inn hos Rema nå. Vi har en ambisjon om å øke samarbeidet og å ha et sterkest mulig samarbeid med alle aktører i bransjen. Vi har hele tiden vært klare på at vi ønsker å samarbeide med Rema, sier Rømmerud.

Også Rema er fornøyd med å ha blitt enige med brusgiganten.

- For det første er dette gode nyheter for kundene våre som får et større utvalg varer å velge mellom. Vi er opptatt av å ha en åpen og god dialog med leverandørene våre, og vi ser frem til å fortsette et godt og langsiktig samarbeid med Coca-Cola, sier Lars Kristian Lindberg, administrerende direktør for REMA kategori og innkjøp, i en pressemelding.

Ble enige med Mack om nord

Som en del av den såkalte «Bestevenn»-strategien har Rema kvittet seg med produkter fra en rekke produsenter. En strategi Rema-topp Odd Reitan selv har innrømmet at ble dårlig gjennomført.

Blant dem Orklas potetgullprodusent Kims. Tidligere denne måneden ble det kjent at seks personer må slutte i Kims som følge av dette.

Lerum syltetøy og noen produkter fra Tine er også blant det som er fjernet.

Det skapte også rabalder da kjeden kuttet ut flere ølprodusenter fra sitt sortiment.

Tidligere i mars ble det kjent at kjeden har blitt enige med ølprodusenten Mack, noe som innebærer at øl fra Mack fortsatt vil selges i Rema 1000 sine butikker i de tre nordligste fylkene.

Sett denne populære videoen?