Femdobling av antall bilinnbrudd rundt Liseberg

– De kriminelle vet at mange er på vei gjennom byen.

Mange nordmenn på bilferie sørover i Europa, tar første stopp i Gøteborg. Fornøyelsesparken Liseberg er et yndet sted for både store og små. Men her er det all grunn til å være på vakt.

En femdobling av bilinnbruddene rundt fornøyelsesparken Liseberg i Gøteborg bekymrer svensk politi. Mange nordmenn er rammet.

I fjor ble det politianmeldt 33 bilinnbrudd i juni fra parkerte biler rundt Liseberg. I år er tallet for juni 173 innbrudd i samme område, melder Sveriges Radio.

– Vi kan bekrefte at mange norske bilturister har kontaktet oss de siste par ukene etter innbrudd i Gøteborg, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

- I mange tilfeller er bilen helt tømt. All bagasje er borte, smått og stort. En fryktelig kjedelig start på årets ferietur for mange, sier Clementz.

Politiet advarer

Både parkeringsplasser og P-hus tilknyttet fornøyelsesparken er utsatt, og det står skilt med advarsler fra politiet om bilinnbrudd en rekke steder.

Gjennom mange år har det vært vanlig med tyverier rundt fornøyelsesparken, men politiet i Gøteborg vet ikke hvorfor det har vært en stor økning nettopp i år.

– Det kan være alt fra at det er en notorisk innbruddstyv på ferde, til at det er ligaer i gang, sier Boel Dahleman, fungerende sjef for den operative virksomheten som sentrumspolitiet i Gøteborg til Sveriges Radio.

Så at tyvene brøt seg inn og stjal bilen

Lørdager verst

Ifølge politiets statistikk skjer det flest bilinbrudd rundt Liseberg på lørdager og mellom klokken 12 og 21.

Norske bilturister som blir robbet på første feriedag på vei mot Europa er nærmest en klassiker hos norske forsikringsselskaper.

Hvert år er det en strøm av henvendelser om dette.

– Gøteborg er en by med usedvanlig mange bilinnbrudd. De kriminelle vet at mange er på vei gjennom byen fra Nord-Sverige, Finland og Norge. En fullastet bil med utenlandske skilt er et utsatt mål, sier Sigmund Clementz i If, i en pressemelding.

Tyvene tok passene

– Her hos If ser vi år etter år at mange tror det holder å dekke til bagasjerommet. Men det er ikke nok. Bilen må tømmes for fristelser, slik at den er praktisk talt helt tom. Vi ser at det ikke bare er typiske verdigjenstander som blir stjålet, også klær fra kjedeforretninger er interessant. Og i går hadde vi et tilfelle der en familie ble frastjålet passene, sier Clementz.

Dersom du og familien skal overnatte på hotell i Gøteborg, sjekk inn på hotellet, ta med bagasjen på rommet og la bilen stå i låst hotellgarasje. Deretter kan dere dra til Liseberg for å ha det gøy, anbefaler Clementz.

