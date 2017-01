Fersk analyse kostet eierne nesten seks milliarder

ANNONSE

Mandag morgen ble det kjent at John Fredriksen har tjent over 21 milliarder på norsk laks. Det tallet må nå nedjusteres etter at John Fredriksens Marine Harvest, i likhet med de andre norske sjømatselskapene på Oslo Børs, faller på børsen.

De seks norske sjømatselskapene på Oslo Børs, Marine Harvest, Lerøy Seafood Group, Salmar, Austevoll Seafood, Grieg Seafood og Norway Royal Salmon er aller ned mellom tre og fem prosent. Tilsammen utgjør fallet et tap for aksjonærene i de seks selskapene på rundt 5,75 millliarder kroner.

BLÅMANDAG: John Fredriksen og andre aksjonærer i norske sjømatselskaper har tapt til sammen fem milliarder kroner på børsen mandag.

Grunnen er at Kolbjørn Giskeødegård, sjømatanalytiker i Nordea Markets, er blitt mer negativ på vegne av utsiktene for lakseaksjene.

I en analyse publisert mandag sier at han forventningene for 2017 og 2018 er for høye og redusere prisestimatet sitt for laks med en krone kilo. Han anbefaler dessuten nå å selge børsgiganter som Marine Harvest, Lerøy Seafood og Salmar.

Venter reaksjon på høye priser

Til Nettavisen forklarer Giskeødegård mer av bakgrunnen for analysen.

- Vi tror 2017 blir et bedre år enn 2016, men vi mener det er priset inn i aksjene allerede. Vi venter samtidig en "pushback" fra markedet som følge av for høye lakspriser, sier Giskeødegård til Nettavisen.

Det innebærer at laksen nå er blitt så dyrt at forbrukerne velger den bort.

Giskeødegård viser til at foredlingsindustrien har ikke klart å ta ut prisøkningen hos forbrukerne, og har dermed gått på store tap i løpet av fjoråret. En slik utvikling venter han at ikke kan fortsette.

- Mange aktører hadde gjort forpliktelser basert på forventninger om høyere volum i løpet av fjoråret enn det som faktisk kom. De har dermed vært nødt til å betale selv om det er ikke bærekraftig over tid, sier Giskeødegård.

Ser sterkere krone

Ved siden av dette venter Giskeødegård at lakseselskapene får kronestyrkelsen i fleisen. En sterkere krone er alltid dårlige nyheter for sjømatselskapene, ettersom de har kostnader i kroner og selger i utenlandsk valuta.

- 2017 blir det første året siden 2012 hvor kronen styrker seg, sier Giskeødegård. Nordea Markets venter at kronen vil styrke seg fra 9,3 kroner pr euro i 2016 til 8,5 kroner pr euro i 2017.

Giskeødegård anbefaler nå å selge Marine Harvest, Lerøy Seafood, Salmar og Norway Royal Salmon. Grieg Seafood, samt færøyske Bakkafrost, som i motsetning til de norske oppdretterne stiger på børsen mandag, får kjøpsanbefaling.

Det er ikke første gang en analyse av Giskeødegård beveger markedet. I august 2016 spådde analytikeren en "perfekt storm" i laksemarkedet, noe som førte til at verdien på lakseaksjene falt med ti milliarder kroner over to dager. Aksjene tok seg imidlertid opp igjen og nådde nye rekordnivåer i desember, løftet blant annet av at utsiktene for at Kina løfter sanksjonene mot Norge.

Pareto positive

Ikke alle sjømatanalytikerne er heller like negative. Pareto Securities er positiv til utviklingen i sjømatsektoren. I en sektor skriver de at forventningene til 2018 og 2019 fortsatt er for lave.

"Vi tror det vil være kjøpsmuligheter i første halvdel av 2017, før fokuset skifter til 2018 og 2019", skriver meglerhuset.

Pareto har kjøpsanbefaling på laksesektoren og har Lerøy Seafood og Marine Harvest som toppvalg.