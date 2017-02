ANNONSE

- Tar vi med alt som automatiseres også innen kategoriene skade, liv, megling, kreditt, forbrukslån, regnskapstjenester med mer, vil summen av arbeidsplasser som går tapt på grunn av automatisering kunne nå 25.000 innen 2025. Det tilsvarer halvparten av alle arbeidsplasser i norsk finansnæring», skriver Espen Eide i DN onsdag.

Han leder avdelingen for finansielle tjenester i SAS Institute. Selskapet selger programvare til blant annet finansinstitusjoner.

Eide sier at enkle arbeidsoppgaver i bankene vil gå først. Oppgaver som i nær fremtid vil gjøres digitalt.

– For bare et par år siden tenkte man at dette ville ta ti år, men det kommer til å gå raskere fordi teknologien er blitt mer moden og man har den datakraften man trenger. Den tekniske biten er uproblematisk, det som er nytt nå, er at det har gått opp for ledelsen i de store bankene og forsikringsselskapene at det er mulig, sier Eide.

Konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN sier til DN at banken i dag har 630 ansatte, og at det om få år vil være mulig å drive banken med 350 ansatte.