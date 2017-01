ANNONSE

Det skal være første gang siden 2009 at den amerikanske teknologigiganten ikke når sine målsettinger.

I forrige regnskapsår, som strekker seg til og med september 2016, minsket salget av Apples iPhone for første gang siden den første versjonen av smarttelefonen ble lansert i 2007.

Andre produkter, som Apple Watch og tjenester som Apple Music, solgte ikke nok for å kunne oppveie tapet, og selskapet redegjorde for en lavere omsetning på årsbasis for første gang på 15 år. (©NTB)