- Børsens Trump-reaksjon kan være toppen av isfjellet

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Mandag ble den verste dagen så langt i 2017 for børsen i New York, hvor Dow Jones falt under 20.000 poeng og endte på 19.971,13 poeng etter en nedgang på 122,65 poeng eller 0,6 prosent.

Børsen har så vidt åpnet tirsdagens handel, men Dow Jones har allerede falt mer enn hundre poeng til. I skrivende stund er den nede i 19.842 poeng etter en nedgang på 0,65 prosent eller 128 poeng.

Ekspertene tilskriver denne utviklingen til Donald Trumps innreiseforbud for mennesker fra sju bestemte muslimske land, og frykter at utviklingen vil fortsette i denne retningen.

- Denne uka skulle egentlig domineres av sentralbankenes beslutninger, resultater og økonomiske data fra hele kloden, men med Donald Trump i Det hvite hus, ser ingenting ut til å kunne ta rampelyset, skriver FXTMs strategiske analytiker Hussein Sayed i et notat, ifølge Market Watch.

Sayed ser på forholdet mellom Trump og det republikanske partiet som den største risikoen.

- Den store faren vi ser nå, er muligheten for at den republikanske koalisjonen brytes opp. Selv om det ikke ser ut til å være tilfellet nå, mener jeg at dette er den største risikoen for finansmarkedenes nære framtid, når vi ender opp med proteksjonistiske regler uten at regnskapsreglene implementeres, og dermed får vi en skarp nedgang i aksjemarkeder over hele verden.

Børsen i USA har satt rekord etter rekord i kjølvannet av Donald Trumps valgseier, og Dow Jones var nylig over 20.000 poeng for første gang i historien. Aksjebloggeren Macro Man skriver at vi kan komme til å se at børsen «tar heisen ned etter å ha tatt rulletrappen opp».

Store selskap som Apple og Google har også startet negativt tirsdag. Google er ned 0,44 prosent, mens Apple er ned 0,66 prosent. Begge selskapene har stor glede av å hente kompetente medarbeidere fra hele verden, og er sterkt imot Donald Trumps innreiseforbud for mennesker fra Iran, Irak, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria.