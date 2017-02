Amazon ned på børsen etter svak omsetning

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Netthandelgiganten Amazon la torsdag fram sine kvartalstall, som viser en omsetning på 43,7 milliarder dollar og en fortjeneste per aksje på 1,54 dollar.

Markedet hadde ventet en omsetning på 44,7 milliarder dollar.

Responsen lar ikke vente på seg. Aksjekursen til Amazon har falt 3,47 prosent etter børs, og er i skrivende stund nede i 811 dollar per stykk.

Dette kommer til tross for at fortjenesten per aksje var 0,17 dollar bedre enn markedet hadde ventet.

Amazon opplyser ingen konkrete salgstall, men forteller at Alexa- og Echo-produktene solgte godt.

- Titalls millioner nye betalende kunder sluttet seg til Amazon i fjor, sier administrerende direktør Jeff Bezos ifølge Market Watch.

Det ble ellers en rolig dag på Wall Street torsdag. De tre store hovedindeksene holdt seg alle innenfor 0,11 prosents endring. Dow Jones gikk minus 6,03 poeng eller 0,03 prosent til 19.884,91 poeng, mens Standard & Poor 500 gikk opp 1,3 poeng eller 0,06 prosent til 2280,85 poeng. Nasdaq endte på 5636,20 poeng etter en minus på 6,45 poeng eller minus 0,11 prosent.