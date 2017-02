Goldman Sachs har økt 191 milliarder kroner i verdi etter at Trump vant valget

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Bankindustrien i USA fikk en real oppblomstring på børsen da Donald Trump vant presidentvalget i november.

Hovedårsaken var en forventning om at Trump ville fjerne reguleringer som kom i kjølvannet av finanskrisen i 2008. Fredag signerte han en presidentordre som gjør nettopp dette – nemlig deregulerer Dodd-Frank-loven.

Dodd-Frank tvang bankene i USA til å innføre forskjellige tiltak for å hindre en ny finanskrise, blant annet gjennom å stille krav til at de sitter på mer kapital og at de gjennomfører årlige stresstester. Nå skal altså denne loven mykes opp.

Storbanken Goldman Sachs ble dermed en av de store vinnerne på New York-børsen fredag. Ved stengetid hadde aksjekursen deres gått opp 4,54 prosent eller 10,46 dollar til 240,96 dollar.

På valgdagen i november var kursen nede i 181,92 dollar. Den har altså lagt på seg nesten 60 dollar på under tre måneder. Mens bankens totale markedsverdi den gang var på 72,34 milliarder dollar, er den nå 95,65 milliarder dollar.

Omregnet til norske kroner betyr dette at Goldman Sachs har gått opp 191 milliarder. Dette er alene omtrent det samme som hele markedsverdien til Telenor.

Eierne kan altså le hele veien til ... banken.

Goldman Sachs er ikke alene om å kunne juble fredag. JP Morgan Chase har gått opp 2,98 prosent fredag, mens Wells Fargo har økt 2,47 prosent og Bank of America har plusset 2,6 prosent.

Dow Jones-indeksen steg fredag med 185,45 poeng eller 0,93 prosent og er tilbake over 20.000 poeng. Den stengte fredag på 20.070,43 poeng. Standard & Poor 500 økte med 16,43 poeng eller 0,72 prosent og landet på 2297,30 poeng, mens Nasdaq plusset 30,57 poeng eller 0,54 prosent og satte ny toppnotering med sine 5666,77 poeng.