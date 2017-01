Googles eierselskap Alphabet faller på børsen

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Googles eier Alphabet (GOOGL) falt umiddelbart tre prosent på Wall Street etter at selskapet la fram ferske tall for fjerde kvartal.

Dette er første gang tallene inkluderer salget av smarttelefonen Pixel.

Omsetningen i fjerde kvartal endte på 5,3 milliarder dollar, eller 7,56 dollar per aksje, som er noe ned fra 6 milliarder dollar året før. Omsetningen var totalt i 2016 på 21,2 milliarder dollar, som er noe over markedets forventning om 20,6.

Selskapet økte for øvrig med om lag ti tusen ansatte i løpet av 2016, og lønner nå 82.053 personer.

25 minutter etter børsens stengetid har Alphabet-aksjen kommet seg noe. I skrivende stund har aksjekursen falt 2,05 prosent eller 17,50 dollar til 838,09 dollar.

Oljeprisen opp

Onsdagens rapport om at lagerbeholdningen av amerikansk olje har gått opp tre uker på rad, la ingen demper på prisutviklingen torsdag.

Ifølge Market Watch gikk prisen for ett fat nordsjøolje opp 2,1 prosent eller 1,16 dollar til 56,24 dollar. Den amerikanske lettoljen steg 2,0 prosent, noe som tilsvarer 1,03 dollar, og landet på 53,78 dollar per fat.

Den generelle børsoppgangen på Wall Street gir forventninger om økt etterspørsel av olje, forklarer Market Watch.

Fortsetter rekordsettingen

Dow Jones økte for øvrig sin bestenotering og stengte på 20.100,91 poeng, etter en oppgang på 0,16 prosent eller 32,40 poeng torsdag.

Nasdaq falt 1,16 poeng eller 0,02 prosent til 5655,18 poeng, mens Standard & Poor 500 endte på 2296,68 poeng etter en nedgang på 0,07 prosent eller 1,69 poeng.