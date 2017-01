Han satset alle pengene på Apple-nedgang

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): En aksjespekulant fra Montreal i Canada har angivelig bestemt seg for å slutte med aksjehandel fordi «markedet er rigget». Derfor satset han resten av pengene sine på at Apple skulle gå ned etter at teknologigiganten tirsdag presenterte ferske regnskapstall.

Comeau var overbevist om at Apple skulle gå ned, og kunne ifølge Market Watch dra i land noen titalls millioner kroner dersom antagelsen stemte. Men hvis aksjeverdien til Apple, som stengte på 121,29 dollar tirsdag, skulle stige til 128 etter børs, ville han tape alt sammen.

Hvordan gikk det?

Vel, Apples aksjekurs sank først, en veldig kort stund, før den gikk kraftig opp.

- Det er ikke mulig, konstaterte han under sin direktesending på YouTube, hvor man kunne høre ham både hyle og gråte.

Ifølge Comeau selv tapte han 150.000 dollar – altså cirka 1,2 millioner norske kroner.

- Jeg tapte 150.000 dollar. Jeg er en helvetes idiot, sukket Comeau.

Om alt sammen er sant eller ikke, har ikke Nettavisen fått verifisert. Denne informasjonen er basert på en artikkel hos Market Watch og direktesendingen på YouTube.

Apples aksjekurs hadde steget med 2,6 prosent eller 3,16 dollar til 124,66 dollar klokken 22.36 tirsdag kveld.

Selskapet satte kvartalsrekord med 78,4 milliarder kroner i omsetning, etter å ha solgt 78,2 millioner eksemplarer av sin iPhone. Fortjenesten ble 3,38 dollar per aksje.

- Vi er begeistret over å kunne rapportere at vårt julekvartal resulterte i Apples høyeste kvartalsomsetning noensinne, og slo flere rekorder på veien. Vi solgte flere iPhones enn noensinne og satte omsetningsrekorder for iPhone, tjenester, Mac og Apple Watch, opplyser administrerende direktør Tim Cook i en pressemelding.

Dow Jones-indeksen sank 107 poeng tirsdag, noe som tilsvarte 0,54 prosent, til 19.864,09 poeng. Den klarte altså ikke å ta seg tilbake over 20.000. Nasdaq steg med 0,02 prosent eller 1,07 poeng og endte på 5614,79 poeng, mens Standard & Poor 500 landet på 2278,87 poeng etter en nedgang på 2,03 poeng eller 0,09 prosent.