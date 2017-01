ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Tallene for 2016 er ekstremt gode for Netflix, som slo både sine egne og Wall Streets forventninger gjennom å plusse på 5,8 millioner nye kunder fra oktober til desember, melder USA Today.

Nettoinntekten for fjerde kvartal ble på 67 millioner dollar, 566 millioner norske kroner, mot en forventning på 58 millioner dollar. Omsetningen i fjerde kvartal endte på 2,48 milliarder dollar, eller 21 milliarder norske kroner.

Totalt i 2016 endte Netflix’ omsetning på 8,3 milliarder dollar, 70 milliarder norske kroner, noe som er en økning på 35 prosent sammenlignet med 2015.

Totalt har Netflix nå 89,09 millioner betalende kunder på verdensbasis.

Torsdag har aksjekursen gått opp 5,3 prosent, til 140,40 dollar, i løpet av de to første timene av åpningstiden på New York-børsen. Kursen var nede i 82,79 dollar for et snaut år siden.