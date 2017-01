Norsk selskap stupte i USA

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): John Fredriksens oljeriggselskap Seadrill har falt 6,5 prosent mandag, til 2,87 dollar per aksje. Dette tilsvarer et papirtap på 100 millioner dollar.

Det siste året har kursen variert kraftig, fra en topp på 6,06 dollar til en bunn på 1,63 dollar.

Den totale aksjeverdien til John Fredriksens selskap falt dermed fra 1,55 milliarder dollar til 1,44.

Selskapet annonserte tidligere i januar to nye styremedlemmer, Michael Grant og David Weinstein.

Seadrill hadde et tungt fjorår med nedskjæringer og et resultat før skatt på minus 607 millioner dollar i tredje kvartal i fjor.

Seadrill jobber for tiden med en kriseplan, som tar sikte på at man kommer til enighet med kreditorene sine om restrukturering innen utgangen av april i år.

Ellers så vi mandag at dollarkursen er i fall. Den falt med 0,63 prosent og koster nå 8,35 kroner. Fallet forklares med frykt for Donald Trumps proteksjonistiske handelspolitikk.

- Dollaren ser ut til å ha blitt rystet både av den apokalyptiske tonen til Trump under innsettelsen og de globale protestene mot den tidligere lederen av realityserien «The Apprentice», sier analytiker Connor Campbell fra selskapet Spreadex, ifølge NTB-AP.