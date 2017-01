Se hva som skjedde på børsen da Trump snakket

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Onsdag holdt USAs kommende president Donald Trump sin første pressekonferanse siden valgseieren i november. Der var han innom en rekke forskjellige temaer. Det er helt naturlig, ettersom pressekorpset ikke

Ett av temaene han snakket om før han lot journalistene slippe til med sine spørsmål, var medisinindustrien.

Trump uttalte blant annet at farmasiselskapene «slipper unna med mord», med tanke på de høye prisene på medisiner i USA.

- Vi må få tilbake kontrollen over medisinindustrien. Den har vært katastrofal. De selger medisinene våre, men de lager dem for det meste ikke her i landet. Det andre vi må gjøre, er å skape nye priskriger. Farmasiindustrien har mange lobbyister og stor makt, og det er veldig liten priskrig på medisiner. Vi er den største medisinforbrukeren i verden, likevel er det ingen priskonkurranse og vi skal få i gang dette. Vi skal spare milliarder av dollar over tid, uttalte Trump.

Du kan lese en utskrift av hele pressekonferansen hos The Washington Post.

Da Donald Trump snakket om dette, sendte han Dow Jones-indeksen på et svalestup. Den gikk fra 19.955 poeng og helt ned til 19.835 poeng, før den tok seg opp igjen mot slutten av pressekonferansen.

Dow Jones endte faktisk dagen i pluss. Den gikk opp 0,5 prosent når vi ser på onsdagen samlet, altså 98,75 poeng, og endte dermed på 19.954,28 poeng.

Biotek-indeksen endte imidlertid i minus. Den falt 0,08 prosent til 277,52 poeng, men også der ble det en kraftig oppgang mot slutten av dagen. På det verste var den 3,8 prosent ned.

Nasdag satte bestenotering for femte dag på rad. Den teknologitunge indeksen gikk opp 11,83 poeng eller 0,2 prosent og endte på 5563,65 poeng.

Standard & Poor 500 gikk opp 0,3 prosent eller 6,42 poeng og landet på 2275,32 poeng.