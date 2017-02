Trump-planer gir Dow Jones rakettfart

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Dow Jones-indeksen har gått opp 160 poeng den første snaue timen etter at den åpnet i New York fredag.

Storbanken Goldman Sachs står alene for over 50 av disse poengene, melder Market Watch.

Bankens aksje har gått opp 3,9 prosent i kjølvannet av nyheten om at Donald Trump fredag skal signere en presidentordre som fjerner mange av Dodd Frank-reguleringene som ble innført etter finanskrisen i 2008.

Dodd Frank-reguleringene tvang banker til å innføre forskjellige tiltak for å forhindre en ny finanskrise, blant annet gjennom å sitte på mer kapital og å gjennomføre årlige stresstester for å bevise at de takler økonomisk turbulens, skriver The Washington Post.

Dow Jones har gått opp 160 poeng eller 0,8 prosent, og er nå tilbake over 20.000, nærmere bestemt på 20.045 poeng.

Donald Trump har omgitt seg med flere tidligere Goldman Sachs-topper i sitt apparat etter at han ble innsatt som president. Bankens tidligere president, Gary Cohn, er nå direktør for Det hvite hus’ nasjonale økonomisk råd. Han uttalte til The Wall Street Journal torsdag at de vil gjennomgå noen av de viktigste mekanismene som har formet hvordan finansindustrien er blitt regulert.

Goldman Sachs er ikke alene om å skyte fart på børsen fredag. Også andre banker opplever vekst. JP Morgan Chase har gått opp 2,5 prosent, mens Morgan Stanley har økt 4,26 prosent og Bank of America har plusset 2,3 prosent.

Visa har økt med 4,0 prosent.

Bankindustrien har opplevd en eventyrlig vekst på børsen etter at Trump ble valgt til president i november. Goldman Sachs har for eksempel gått opp 24 prosent i verdi. Bankindeksen til Dow Jones har gått opp 14,1 prosent siden 8. november i fjor.