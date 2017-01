Børs: Hydro fortsetter vanvittig oppgang

ANNONSE

Etter en halvtimes handel er Hydro opp 1,5 prosent.

Aluminiumsprodusenter, som er blant Oslo Børs klart største selskaper, med en markedsverdi på rundt 100 milliarder kroner, steg elleville åtte prosent tirsdag.

Etter slike oppganger kan man ofte få tilbakeslag der investorer «sikrer gevinsten», men enn så lenge er det få tegn til det for Hydro-aksjen.

Det lille rederiet I.M. Skaugen, som steg over 300 prosent tirsdag, fortsetter også opp og er nå opp 70 prosent etter en halvtimes handel. Selskapet er nå verdt rundt 450 millioner kroner.

Miljøoppgang

Oppgangen til Hydro tirsdag var drevet av utsikter til at Kina kutter aluminumsproduksjonen på grunn av miljøhensyn, noe som har sendt prisen på metallet kraftig opp.

Hydro-aksjen er nå på sitt mest verdifulle siden før finanskrisen brøt ut for alvor for ni år siden. Selskapet er nå opp 40 prosent på tre måneder og nesten 80 prosent sammenliknet med verdien for et år siden.

Analytiker Kenneth Sivertsen i SEB omtaler gårsdagens oppgang som ganske utrolig, men likevel langt på vei forsvarlig.

- Kineserne viser vilje til å kutte for å få ned klimautslippene i aluminium, noe som innebærer nedstengning av produksjon. Slik sett er dette veldig positivt for Hydro, sier Sivertsen til Nettavisen.

Han viser til at hvis dagens aluminiumspriser holder seg, må estimatene på Hydro-aksjen opp, noe som kan rettferdiggjøre den voldsomme oppgangen.

Fortsatt ikke gjennomført

Pareto Securities maner på sin side til forsiktighet.

«Selv om vi ser at spekulasjon om produksjonskutt drevet av miljøhensyn i Kina har hevet aluminiumsaksjer og priser ved metallbørsen i London (LME), er disse kuttene fortsatt ikke gjennomført», skriver meglerhuset.

De viser til at markedet fortsatt ventes på ha en betydelig tilbudsoverskudd i de kommende månedene.

Pareto har en hold-anbefaling på Hydro med kursmål 38 kroner. Hydro-aksjen ligger nå på 49 kroner.

Ellers klatrer Oslo Børs videre opp med en oppgang på 0,6 prosent ondag og ligger nå på rekordhøye 705,77 prosent. Telenor, Yara, Gjensidige og Subsea 7 er blant de andre selskapene som løfter børsen. Oljeprisen er ned, men det var oppgang både i Asia og USA .

