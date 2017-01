Børs: Lover årlig milliardutbytte i Røkke-selskap

ANNONSE

Dette utbytte skal til og med øke når Johan Sverdrup-feltet, der AkerBP er medierene, om noen år, ifølge tall som blir lagt frem i anledning selskapets kapitalmarkedsdag mandag ettermiddag.

- Våre finansielle muskler har blitt betydelig styrket gjennom fusjonen. Vi lanserte en utbyttepolitikk i forbindelse med etableringen av Aker BP og den vil bli videreført i 2017, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP i en melding.

Lover dobling av produksjon på sju år

Selskapet varsler dessuten Aker BP venter å øke produksjonen i 2017 til mellom 128.000 og 135.000 fat oljeekvivalenter per dag, en økning fra 118.200 fat pr dag i 2016.

Med selskapets portefølje kan dette stiger til 270.000 i 2023, altså godt og vel en dobling fra det ventede nivået i år. Selskapets venter dessuten investeringer på 900 til 950 millioner dollar i 2017.

DNB Markets venter at guidingen for produksjonsnivået ligger rundt en prosent over konsensusforventningene, mens guidet investeringsnivå ser ut til å være rundt fem prosent lavere enn konsensus.

«Vi venter at de nye tallene for produksjons- og investeringsnivå vil kunne gi en begrenset positiv reaksjon ved åpning i dag», skriver meglerhuset i en oppdatering.

Etter en times handel er imidlertid aksjen ned over to prosent.

Svingninger blant rederier

DNB Markets er ellers ute med sin ukeportefølje. Meglerhuset bytter ut rederiet Höegh LNG med Stolt-Nielsen, noe som gir utslag for begge aksjene på børsen.

Höegh LNG faller rundt tre prosent, mens Stolt-Nielsen stiger rundt fire prosent.

Børsen som helhet er ned 0,5 prosent.

Ellers er det fortsatt tunge tider for Farstad Shipping, som mandag melder at de ikke kan betale obligasjonslånet sitt med forfall i februar. For at selskapet skal få restruktureringen på plass, har de sikrede långiverne og de fleste datterselskapene blitt enige om at det ikke vil bli betalt renter og avdrag før 28. februar 2017.

Farstad Shipping og investoren Kristian Siem inngikk et redningsavtale i november i fjor, men denne ble terminert ut på nyåret etter at Farstad og Siem Oil Service Invest ikke har lykkes med å finne en restruktureringsløsning som alle kreditorene kan akseptere. Det kriserammede offshorerederiet må dermed finne andre løsninger for å redde selskapet.

Selskapet er ned fire prosent på børsen.