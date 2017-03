Emisjon i Fredriksen-selskap gir bånn gass på børsen

ANNONSE

Aksjen er nå opp 12 prosent på børsen etter en times handel.

Oppgangen kommer etter at Archer utsteder 84 million aksjer til ti kroner aksjen i en fulltegnet rettet emisjon.

Til sammenlikning er aksjen nå på 12,85 kroner.

«Emisjonen har fått sterk interesse fra store internasjonale og nordiske institusjonelle investorer og var betydelig overtegnet», skriver selskapet.

Selskapet vil også gjennomføre en såkalt reparasjonsemisjon mot de som ikke fikk ta del i den opprinnelige emisjonen på opp til 168 millioner kroner.

Fredriksen kjøper aksjer for 126 millioner

John Fredriksens holdingselskap Hemen er blitt tildelt 12,6 millioner aksjer i emisjonen, og disse til ti kroner aksjen.

Etter transaksjonen vil Hemen ha 8,53 prosent av aksjene i selskapet og samtidig være eksponert mot eksponert mot ytterligere 7,3 millioner aksjer gjennom TRS(total return swaps)-kontrakter.

Archer falt 8,7 prosent på børsen tirsdag etter at det ble kjent at et annet Fredriksen-selskap, Seadrill, har foreslått å fjerne en lånegaranti i lillesøsteren Archer.

Laksefest på børsen

Ellers er børsen opp 0,8 prosent onsdag. De fleste store selskapene på børsen stiger, og det er blant annet god fart i sjømatselskapene. Sjømatindeksen er opp 1,74 prosent, mens aluminiumsgiganten Norsk Hydro er opp 1,9 prosent.

Statoil stiger 1,3 prosent. Oljeprisen er opp 60 cent siden børsen stengte tirsdag og ligger nå på rundt 56,50 dollar fatet for nordsjøolje.