Flatt på Oslo Børs

Oslo Børs er opp etter noen minutters handel til sitt høyeste nivå intradag noensinne torsdag, men falt så tilbake og ligger nå ganske uendret. Børsen stengte på rekordnivåer onsdag og er nå opp ti prosent på de tre siste månedene.

DNB og Norsk Hydro er blant aksjene som trekker i positiv retning, mens Statoil er ned.

Venter videre oppgang

Amerikanske aksjer steg onsdag, drevet av sterke kvartalsrapporter og et løft i finanssektoren, som følge av høyere renter.

Roger Berntsen i Nordnet skriver at han venter at rekordrushet på Oslo Børs og i USA ser ut til å fortsette med full styrke.

«Gitt, det vi mener er, gode fundamentale forhold (Lave renter, høyere oljepris, sterkere amerikanske økonomi og god vekst i Asia), bør 2017 bli et godt år for verdens børser, og spesielt for Oslo Børs», skriver han.

Dow-milepæl

Dow Jones Industrial Average passerte for første gang 20.000 indekspunkter og endte til slutt opp 0,8 prosent.

Dow er en tradisjonsrik, men særegen, børsindeks bestående av 30 populære aksjer, der verdien på børskursen, og ikke markedsverdien, avgjør vektingen.

S&P500 og Nasdaq, som er mye viktigere for verdens investorer, fulgte opp med henholdsvis 0,8 prosent og 1 prosent. Asiastiske børser er opp torsdag morgen.

Oljeprisen, Brent 1. posisjon, er opp rundt en halv dollar, løftet blant annet av de amerikanske lagertallene som ble lagt frem onsdag. Brent ligger før åpning i Europa på USD 55.50 pr fat.