Goldman Sachs sender Telenor ned på børs

Telenor faller 1,9 prosent tirsdag morgen etter at Goldman Sachs nedgraderer Telenor-aksjen til salg, fra en hold-anbefaling. Kursmålet reduseres fra 155 til 134 kroner, ifølge Bloomberg News, gjengitt av TDN Finans.

Oslo Børs er ellers nesten uendret etter fall de to siste handledagene. Børsen nådde et foreløpig intradagrekord tidlig mandag, da børsen var opp i over 698 poeng, og altså tett opp mot milepælen på 700 poeng.

Deretter pekte imidlertid alle piler nedover, og børsen endte ned 0,7 prosent, på 689,10 poeng, tynget av sjømatselskapene, som falt kraftig som følge av en ny analyse av Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård. Tirsdag stiger sjømataksjene svakt og sjømatindeksen er opp 0,7 prosent etter 50 minutters handel.

Oljeprisen er ellers ned svakt ned og Brent-oljeprisen ligger nå på 55,14 dollar fatet. Fokus er i øyeblikket på morgendagens amerikanske lageroppdateringer og det er ventet at disse vil vise en vekst i råoljebeholdningene for forrige uke, ifølge DNB Markets.

I Asia var de fleste børsene ned tirsdag morgen, mens den amerikanske S&P 500-indeksen falt mandag kveld.

