I Arkansas kan en mann voldta kona og nekte henne abort

NEW YORK (Nettavisen): I kjølvannet av Republikanernes store valgtriumf i november, som endte med at Donald Trump ble president og at partiet er i flertall både i Representantenes hus og Senatet, har nye abortlover blitt fremmet flere steder i USA.

Siste delstat på listen er Arkansas. Der har man nå innført en lov som forbyr den vanligste prosedyren ved aborter som utføres i andre trimester, altså mellom uke 13 og 28 av svangerskapet. Det er ikke spesielt oppsiktsvekkende.

En klausul som følger med loven, vekker imidlertid oppsikt. Den slår fast at barnets far kan saksøke legen for å forhindre at abort utføres dersom han er gift med barnets mor, og det er ingen unntak fra dette. En ektemann kan altså nekte kona abort selv om han har voldtatt henne.

- Det er enormt pinlig at noen kan tenke noe sånt – og så gjøre det til en lov og få så mange mennesker til å gå med på det, sier senator Joyce Elliott (D) ifølge ArkansasMatters.com.

Elliott forteller at hun leste denne klausulen, men var ute av stand til å stoppe den fordi den ble vedtatt så raskt.

- Dette var ikke noe som ble snakket opp i Senatet. Hvis vi ikke kan komme noen vei med unntak for noe sånt som voldtekt og incest, føles det nytteløst å få noen slags mening ut av resten av loven, mener Elliott.

En kvinnelig kollega fra det republikanske partiet forsvarer loven.

- En kvinne har kontroll over sin egen kropp, men når du har skapt et liv, har du skapt dette livet sammen med en annen. Jeg mener at det livet som er skapt i en livmor har sine egne rettigheter, sier senator Missy Irvin (R).

Kansas og Oklahoma har ifølge CNN vedtatt lignende abortlover, som nå behandles av rettsvesenet.

I Ohio var det fremmet et forslag om å forby alle aborter etter seks ukers svangerskap, men denne la guvernør John Kasich ned veto mot. Han signerte i stedet en lov som forbyr abort etter 20 ukers svangerskap.

I Norge er det opp til moren selv fram til 12. uke, og deretter er det en abortnemnd som må godkjenne en abort.