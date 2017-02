Jack Ma: - Hvis handelen stanser, starter krigene

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Alibabas grunnlegger Jack Ma besøkte i helgen Australia, for å markere åpningen av selskapets hovedvarter i Australia og New Zealand.

Der snakket han også om viktigheten av globalisering, et tema som er hyperaktuelt nå som USAs president Donald Trump ønsker å innføre en mer proteksjonistisk handelspolitikk.

- Hvis handelen stanser, starter krigene, advarte Ma.

- Vi må aktivt bevise at handel bidrar til at folk kommuniserer. Vi bør ha rettferdig handel, åpen handel og inkluderende handel, mener den kinesiske milliardæren.

Han anser handel som noe langt mer enn bare et bytte av varer og tjenester.

- Handel er bytte av verdier. Bytte av kultur, konstaterte han, ifølge Business Insider.

Jack Ma besøkte i januar Donald Trump i Nord-Amerika og annonserte etterpå at de diskuterte planer om å skape én million arbeidsplasser i USA gjennom å la små og mellomstore bedrifter selge til Kina gjennom Alibabas plattformer.

Hvis de lykkes med dette, vil det være en stor seier for Donald Trump, som lovet amerikanske velgere under valgkampen at han skulle skape arbeidsplasser for middelklassen.