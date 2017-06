Kjøper seg full kontroll over eiendomsmarkedet

ANNONSE

På rask tid har annonseselgeren Trond Valle bygget seg opp til å bli landets største eier av eiendomspublikasjoner.

- Dette er egentlig et resultat av mange år med samtaler. Vi har lenge tenkt at et felles, sterkt selskap vil være bedre for både kunder, ansatte, lesere og eiere, sa daglig leder og hovedeier i Estate Media, Trond Valle, da han gjorde sitt forrige store oppkjøp.

Fra hovedkvarteret i Rådhusgaten i Oslo har han gjort en serie oppkjøp:

Over flere år har han bygget opp Estate Nyheter med flere konferanser og magasiner.

I oktober i fjor kjøpte han hovedkonkurrenten NæringsEiendom, som også hadde magasiner og konferanser.

Og i dag har han kjøpt en av de siste frittstående konkurrentene - nemlig Eiendomsmagasinet.

Det pikante er at Trond Valle opprinnelig var annonseselger hos Næringseiendom, før han brøt ut, bygde opp sin egen virksomhet Valle Media AS, og nå altså har sikret seg kontroll over hele bransjen.

– Våre aktiviteter overtas av dem, og vi blir med det en del av landets største mediehus for næringseiendom, sier Eiendomsmagasinets redaktør Torgeir Hågøy, som kommer til å dekke Bergen og resten av Vestlandet.

Henter Stordalens høyre hånd

Med de nye oppkjøpene tar Valle Media mål av seg til å omsette for rundt 70 millioner kroner på eiendomsinformasjon, magasiner og konferanser.

Jon Erik Brøndmo var Petter Stordalens høyre hånd. Nå blir han styreformann i en ny eiendomssatsing.

For å klare veksten har Valle hentet inn en kjent figur fra bransjen, nemlig Petter Stordalens tidligere høyre hånd, Jon Erik Brøndmo, som styreformann.

Brøndmo var Petter Stordalens finansdirektør under oppbyggingen av Choice Hotels - og samme gjorde de mange store oppkjøpsraid i det norske og svenske hotellmarkedet.

Nærmere 30 konferanser og eventer

Eieren Trond Valle er sparsom med opplysninger om hvor mye penger han har satset på oppkjøpene.

- Dette ønsker jeg ikke å kommentere med konkrete tall, men nok til at det er viktig for oss at lykkes godt i fremtiden, sier Valle til Nettavisen.

Gruppen arrangerer årlig rundt 30 konferanser og andre eventer, og har to magasiner og to nyhetsnettsteder. Selskapet har virksomhet både i Norge og Danmark, og har nå rundt 40 ansatte.

Selskapet har for øvrig også et redaksjonelt samarbeid med Nettavisen.

