Laksevirus sender Bakkafrost til bunns

ANNONSE

Bakkafrost er ned 4,13 prosent på børsen etter at det ble igjen har kommet mistanke om ILA, en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks, på oppdrettsanlegget Hvannasund Norður, ifølge en melding i helgen.

Som følge av den nye mistanken, har Bakkafrost beslutte å slakte ut rundt 200.000 laks, noe som indikerer at selskapets slaktevolum for 2017 blir redusert med 600 tonn.

De åpner imidlertid for at det kan bli aktuelt å slakte ut resten av det sykdomsutsatte anlegget på til sammen én million laks, noe som vil innebære en ytterligere reduksjon i slaktevolum for året på 2.400 tonn. I november guidet selskapet et slaktevolum for 2017 på 56.000 tonn.

- Kjøpsmulighet

Analytiker Tore Tønseth i Sparebank1 Markets mener etter fall på over tre prosent på disse nyhetene er en kjøpsmulighet, og viser til at markedet pleier å overreagere til nyheter om sykdomsutbrudd.

«I de fleste tilfeller er ILA-utbrudd ikke veldig aggressive og vi mener det er større sannsynlig at biomassen på anlegget vil vokse ytterligere før man gjennomfører nye preventive tiltak», skriver Tønseth.

Nedgangen tynges også av at DNB tar selskapet ut av din ukesportefølje, i likhet med Sparebank1 SR-Bank og Statoil. Alle er ned på børsen. Salmar tas inn i porteføljen, samtidig som meglerhuset tar opp anbefalingen fra hold til kjøp.

Ellers er børsen ned rundt 0,4 prosent. De fleste av de store selskapene på børsen faller, men ingen av de ti største børsselskapene er ned mer enn én prosent.

Tror ikke «Trump-rally» skyldes Trump.

Vi er nå inne i den første uken med Donald Trump som president i USA. Det var knyttet stor interesse til innsettelsestalen hans fredag, med det var ingen sterke reaksjoner i aksjemarkedene til tross for at den ble omtalt som «tidenes frykteligste og mest splittende innsettelsestale gjennom tidene».

Les mer her: Trumps tale skremmer ekspertene

Nordea Markets viser til at det var lite snakk om skatteletter i talen, men derimot veldig mye snakk om å bringe arbeidsplasser tilbake til USA.

«Det er neppe bra for bedriftenes inntjening, men markedet tar ham tydeligvis ikke bokstavelig», skriver meglerhuset, som venter at det blir nok mer Trump fokus i uken som kommer.

Det har vært ellers mye fokus på oppgangen på børsmarkedene i etterkant av Trumps valg i november i fjor.

Les mer her: Så mye har børsene steget etter Trump-valget

Sjefstrateg Peter Hermanrud i Swedbank tror imidlertid ikke oppgangen skyldes Trump, men en klar bedring i nøkkeltall fra verdens økonomier.

-Vi har fått veldig sterke økonomiske nøkkeltall den siste tiden, det er lenge siden vi har sett noe liknende. Men børsene har nå langt på vei priset det inn, sier Hermanrud til Nettavisen.