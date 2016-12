Panoro skjøt i været etter avtale

ANNONSE

Oljeselskapet Panoro Energy føyk opp 24,7 prosent på børsen torsdag og er nå verdt 227 millioner kroner.

Oppgangen skjedde etter at det ble kjent at joint venture mellom BW Offshore og BW Group kjøper 66,67 prosent av en kontrakten offshore Gabon fra Harvest Energia for 32 millioner dollar.

Resten eies av Panoro-datter Pan-Petroleum Gabon. Med forbehold om at den første avtalen går i boks, har BW-JVet en avtale med Panoro-selskapet om kjøp av ytterligere 25 prosent av kontrakten til en pris på 12 millioner dollar i kontanter.

Hovedindeksen er opp 0,20 prosent til 677 poeng ved 16-tiden torsdag.

DNB, Orkla og Yara er alle opp en prosent eller mer for dagen.

Mediegiganten Schibsted preget nyhetsbildet ved at både DNB Markets, Arctic Securites og Danske Bank Markets tror aksjen blir en nyttårsrakett.

Flere meglerhus har den siste uken sendt ut sine nyttårsraketter - aksjer som skal gjøre det bra rundt nyttår.

Aksjen, eller rettere sagt aksjene, siden Schibsted har både en A- og en B-aksje, har vært miserabel i høst, og aksjen er ned med 33 prosent i år. Grunnen har primært vært frykten for økt konkurranse på rubrikkannosemarkedet, spesielt fra giganten Facebook, som i september lanserte den nye tjenesten Marketplace.

Den siste uken har imidlertid aksjen steget 9,7 prosent og meglerhusene tror tydligvis at utviklingen fortsetter i de kommende ukene også.

Les mer: Tror Schibsted-aksjen skal opp