Så mye har børsene steget etter Trump-valget

Før valget i USA, var det fryktet at et mulig av Trump ville føre til kollaps på verdens børser. Så langt er det motsatte tilfelle. En rekke av verdens største børsindekser, inkludert den norske og de tre store amerikanske børsindeksene, har slått nye rekorder.

Oslo Børs er opp ti prosent på de to og en halv månedene som har gått siden Trump ble valgt til president 8. november i fjor. S&P 500-indeksen i USA er opp rundt seks prosent, mens den japanske Nikkei 225-indeksen har steget 11 prosent.

OPPGANG 2: Den amerikanske indeksen S&P 500 er opp seks prosent siden valget 8. november.

- Trump har lovet skattelette og ekspansiv finanspolitikk for å doble veksten i USA. Det har markedene svelget rått og forklares delvis børsoppgangen vi har sett, sier investeringsøkonom Tom Haugland i Nordnet til Nettavisen.

Han mener samtidig Opec-møtet i slutten av november, der organisasjonen avtalte at de vil ha en stabil og høyere oljepris, også har hatt en stor betydning for oppgangen.

OPPGANG 3: Den japanske Nikkei 225-indeksen har steget rundt 11 prosent mellom valget av Trump og innsettelsen.

Haugland tror imidlertid Trumps børsfest nå er over.

- Jeg er redd for at det kan komme en potensiell korreksjon på Oslo Børs. Nå er alt positiv, oljeprisen, lakseprisen, sykliske aksjer og finansakjer, og man blir jo litt skeptisk. Markedet trenger ikke så mye motgang før vi får en korreksjon, sier han.

Aksjestrateg Kristian Tunaal i DNB Markets viser til at det historisk sett ofte har vært slik at børsene stiger mellom valget og innsettelsen til en president, for så å få en negativ reaksjon de seks første månedene etter valget.

- Vi så det blant annet med Reagan, så det er naturlig å vente at vi har en mer normal utvikling i tiden fremover enn den vi har hatt de siste måneden, sier Tunaal til Nettavisen.

OPPGANG 4: Den tyske DAX-indeksen har steget rundt sju prosent mellom valget av Trump og innsettelsen.

Han understreker at DNB Markets fortsatt er positiv til aksjer fremover.

-Det fundamentale er det viktigste og de økonomiske indikatorene peker oppover, sier aksjestrategen.