Spetalen-selskap opp 27 prosent etter melding

Wanax AS, et heield datterselskap av Standard Drilling, vil investere 5,2 millioner dollar for en eierandel på 35 prosent i supplyselskapet PSV Opportunity III DIS.

Det nyopprettede selskapet PSV Opportunity vil samtidig kjøpe to offshore forsyningsskip (PSV-er) til en samlet pris på 11,7 millioner dollar.

Selskapet skriver investeringene i PSV Opportunity III er attraktiv på grunn av de fordelaktive kjøpsprisen på de to skipene.

"Transaksjonen indikerer en ytterligere styrking av selskapets investeringer i PSV-markedet og er på linje med selskapets nåværende investeringsstrategi om å investere i oljeserviceindustrien", skriver Standard Drilling.

Saga Tankers er klart største eier i Standard Drilling, med en eierandel på 46 prosent. Øystein Stray Spetalen eier rundt 77 prosent av Saga Tankers.

Handelen i Standard Drilling-aksjen ble stoppet i forkant av meldingen, og stiger 27 prosent etter at børspausen sluttet.