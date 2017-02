Trøim og Midelfart har tjent én milliard siden han brøt med John Fredriksen

ANNONSE

Dagens Næringsliv (krever innlogging) skriver at Tor Olav Trøim (53) og hans forlovede Celina Midelfart (43) har tjent over en milliard kroner i løpet av de to siste årene, altså etter at Trøim brøt med sin tidligere forretningspartner John Fredriksen.

Fortjenesten har kommet fra forsikring, gass og rigg, skriver avisen.

Det kjente finansparet har blant annet kjøpt seg opp i Storebrand. Der skal de nå sitte på en urealisert gevinst på rundt 290 millioner kroner siden de gikk inn våren 2015. I selskapet Borr Drilling er papirgevinsten deres på rundt 500 millioner kroner.

På toppen av dette valgte Trøim å selge sine aksjer i Seadrill på et klokt tidspunkt. Han fikk ifølge DN med seg to millioner aksjer, og solgte dem til kurser mellom 100 og 200 kroner fra 2014 til 2015, noe som ga en gevinst på mellom 200 og 400 millioner kroner.

Seadrill-aksjen er nå nede i 16 kroner.

John Fredriksens riggselskap er inne i en økonomisk krise. Seadrill skylder 116 milliarder kroner og kan bli en av historiens største konkurser.