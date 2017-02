Yara og Norwegian løftet børsen

ANNONSE

Aksjene til flyselskapet Norwegian steg med 2,7 prosent fredag, fjerde dag på rad med oppgang for selskapet etter at Trump-talsmann Sean Spicer uttalte seg positivt om datterselskapets Norwegian Air Shuttles flytillatelse mellom Europa og USA.

Børsen ble også løftet av petroleumsgiganten Statoil og aluminiumsgiganten Norsk Hydro. De indekstunge selskapene var dagens mest og tredje mest omsatte, og steg med henholdsvis 0,74 og 1,9 prosent etter en svak åpning.

Yara-aksjen hentet seg noe inn etter torsdagens klare fall etter et svakt fjerdekvartalsresultat i 2016, og steg 0,94 prosent. Det greide imidlertid ikke Orkla, som fortsatte å tynge børsen med en nedgang på 1,7 prosent.

Pilene pekte også oppover på alle de viktigste europeiske børsene fredag. CAC 40-indeksen i Paris var opp 0,1 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 i London steg henholdsvis 0,2 og 0,5 prosent.

Ifølge DN fikk oljeprisen et solid byks fredag ettermiddag etter at Det internasjonale energibyrået (IEA) skrev at etterlevelsen til produksjonskuttavtalene mellom Opec-landene og de elleve andre oljelandene var rundt 90 prosent i januar.

Prisene for både nordsjøolje og amerikansk lettolje gikk opp med i overkant av en dollar, og ble omsatt for henholdsvis 56,7 og 54 dollar fatet. (©NTB)