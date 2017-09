Finansdepartementet og Storebrand uenig om aksjesparekonto

Finansdepartementet mener Storebrand tar feil i sine beregninger av fordelene ved å opprette en aksjesparekonto (ASK).

ASK ble opprettet i begynnelsen av november, og har blitt markedsført som svært gunstig med tanke på skatt. Realisert gevinst på aksjer og aksjefond blir ikke beskattet før det tas ut av kontoen.

Storebrand har sendt Aftenposten et eksempel med den konklusjonen at aksjesparekonto er svært lønnsomt, det vil si at man ikke realiserer opparbeidet gevinst. I sitt andre eksempel forklares det med at man får mye mindre avkastning om man selger eksisterende fond og realiserer gevinst med betaling av tilhørende skatt.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) mener fremstillingen er feil fordi det vises til en høy forventet avkastning i det første eksempelet.

– Der inkluderes en risikopremie som en fordel, uten også å ta med i betraktningen at risikoeksponeringen øker tilsvarende, skriver Næsje i en epost.

Storebrands pensjonsøkonom Knut Dyre Haug mener «Finansdepartementet har et poeng», og viser til at Storebrands regnestykke er avhengig av at aksjemarkedet gir høyere avkastning enn renteavkastning.

– All historikk viser at aksjemarkedet over tid slår banksparing. Derfor anbefaler vi høy aksjeandel i pensjonssparing, og derfor har staten selv valgt høy aksjeandel i oljefondet, skriver han videre.

Derfor handler aksjesparekontoen om risiko, ikke skattefordeler, skriver avisen.

Privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebanken 1 SMN er kritisk til bankenes opphausing av den nye ordningen med aksjesparekonto. Les mer i saken: Sparebank 1 SMN-økonom mener bankene villeder om aksjesparekonto

