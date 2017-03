Finanstilsynet: Krever nettbankforklaring fra DNB

ANNONSE

DNBs nettbank er igjen ute av drift. Storbanken har vært utilgjengelig i flere timer torsdag. Dette føyer seg inn i rekken med trøbbel den siste tiden.

Bare i mars har storbanken vært ute av drift minst fem ganger.

Nå har Finanstilsynet fått nok.

– Vi ser alvorlig på situasjonen, både når det gjelder den siste hendelsen og når det gjelder hendelsesbildet over tid, sier direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil R. Steffensen i Finanstilsynet til Nettavisen.

– Basert på de senere hendelser, har Finanstilsynet bedt om en skriftlig redegjørelse og har løpende dialog og møter med DNB for å klarlegge årsaker og sikre at nødvendige tiltak iverksettes, fortsetter han.

Påtar seg ikke ansvar for økonomiske tap



Emil R. Steffensen i Finanstilsynet viser til at IKT-forskriften stiller klare krav til rapportering av alvorlige eller kritiske hendelser i foretakene, og innrapporterte hendelser følges opp direkte med foretakene.

– Det er bankenes ansvar at de tekniske løsningene fungerer tilfredsstillende og er stabile, sier han.

Kunder som lider økonomiske tap, for eksempel i forbindelse med akjehandel, kan ikke vente hjelp fra DNB.

– Når det gjelder spørsmålet om eventuelle økonomiske tap, så påtar ikke DNB seg ansvar for dette, noe som også fremgår tydelig i avtalene med kundene. Vår hovedprioritet nå er imidlertid å sørge for at de kundene som ønsker å handle får gjennomført sine handler i aksjer og andre finansielle instrumenter. Vi oppfordrer kundene våre om å ringe inn til oss så får de hjelp fra megler til å legge inn sine ordre, sier rådgiver Andreas Nyheim i DNB til nettavisen.

– Vi jobber samtidig på spreng for å løse problemene og få systemene våre opp igjen. Vi beklager veldig de ulempene dette får for kundene og skjønner at det er frustrerende, fortsetter han.

Må akseptere nedetid

Lederen av Sårbarhetsutvalget, Olav Lysne, begynner å bli bekymret for den hyppige nedetiden på DNBs nettsider.

– Det synes å skje med en høyere frekvens enn i andre banker, og det skjer oftere enn det DNB er glad for. Dette demonterer det digitale samfunnets sårbarhet, sier Olav Lysne til Nettavisen tirsdag.

Nettavisen var i kontakt med Finans- og næringsdepartementet tidligere denne uken, før torsdagens problemer oppsto.

Statssekretær Tore Vamraak (H) understreker at bankenes betalingssystemer er viktig infrastruktur hvor kundene forventer en høy grad av tilgjengelighet.

– Også fra myndighetene stilles det krav som skal sikre tilgjengelighet. Vi må likevel akseptere noe nedetid, men legger til grunn at bankene arbeider med å gi sine kunder et best mulig tilbud, sier Vamraak til Nettavisen.

Næringsdepartementet, som er hovedaksjonær i DNB, understreker at den daglige forretningsmessige ledelsen av selskapet og ansvaret for denne ligger hos selskapsledelsen.

– I dialogen med selskapet tar staten, som andre eiere, jevnlig opp forhold vi er opptatt av. Blant disse forholdene er driftssikkerhet, sier statssekretær Lars Jacob Hiim til Nettavisen.

