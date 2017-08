En rapport fra Finanstilsynet konkluderer med at Skandiabanken slurver med hvitvaskingskontroll og lover for høy avkastning på fond.

Ifølge Dagens Næringsliv mener Finanstilsynet at banken har fundamentale mangler ved sin hvitvaskingskontroll, samt manglende bevissthet og prioritering av kontrollarbeidet.

Tilsynet ser det som svært alvorlig at Skandiabanken med dette ikke følger hvitvaskingsloven. Det skal dreie seg om et høyt antall kunder som ikke er blitt sjekket. Omfanget av regelbruddene økte ettersom tilsynet ble gjennomført.

Daglig leder Magnar Øyhovden i Skandiabanken sier de tar rapporten på høyeste alvor og at manglene allerede er korrigert.

Skandiabanken kritiseres også for å ha lovet en årlig avkastning etter kostnader på mellom 7 og 10 prosent for aksjefond. Tilsynet påpeker at det er betydelig høyere enn hva som er gjengs oppfatning blant markedsaktører, og trekker fram at forventet realavkastning for Statens pensjonsfond utland er redusert fra 4 til 3 prosent.

Øyhovden i Skandiabanken sier de har korrigert modellene, slik at avkastningen som forespeiles kundene nå er på nivå med markedspraksis.

