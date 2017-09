Fintfolk feirer Teknisk beregningsutvalg

I 50 år har Teknisk beregningsutvalg (TBU) bidratt til litt mindre krangling mellom arbeidstakere og arbeidsgivere og kanskje spart oss for en og annen streik.

– Alle som er glade i den norske modellen, bør sende en stille gratulasjon til Teknisk beregningsutvalg som er 50 år i høst. For meg representerer utvalget selve kjernen i den norske modellen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Hun er derfor med når den grå eminense feires sammen med blant andre sentralbanksjef Øystein Olsen, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-direktør Kristin Skogen Lund mandag.

Enige om virkeligheten

Teknisk beregningsutvalg (TBU) sørger for at arbeidstakere og arbeidsgivere er noenlunde enige om hvordan den økonomiske virkeligheten ser ut før de setter seg til bordet for å forhandle om lønn og andre goder. I utvalget sitter representanter for organisasjonene i arbeidslivet, staten og kommunenes organisasjon KS.

– Utvalget gjør en viktig jobb før lønnsoppgjørene. De kommer med viktig informasjon og statistikk om lønnsveksten og hva de tror om den makroøkonomiske utviklingen, konkurranseevnen og hvordan situasjonen er for industrien og resten av næringslivet, sier instituttleder Steinar Holden ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Færre streiker

Dersom det er uenighet om slike forhold, er det vanskelig å bli enige i lønnsoppgjørene, påpeker han.

– Vi har nok færre streiker enn andre land, sier han, men tilføyer at det kan være flere årsaker til dette.

– Til gjengjeld er nok våre streiker ofte større, slik at mange arbeidsdager likevel kan gå tapt, sier Holden.

TBU legger ikke bare fram lønnsstatistikk, men viser også hvordan kjøpekraften utvikler seg. Det har dessuten påpekt lønnsforskjellene mellom kvinner og menn og at den økonomiske ulikheten i Norge øker i sine rapporter.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken