Vin- og brennevinsselskapet Arcus (+2,11 prosent) toppet omsetningslisten etter at Stein Erik Hagens selskap Canica kjøpte ut Ratos og ble største aksjonær. Etter transaksjonen eier Canica 22.650.552 aksjer i Arcus, tilsvarende 33,30 prosent av utstedt aksjekapital, ifølge Hegnar.no.

Etter Arcus var Statoil (-0,74 prosent), Norsk Hydro (-2,16), Telenor (+0,64), DNB (+0,36), Orkla (+0,64) og Marine Harvest (+0,36) mest omsatt.

Ved 17-tiden mandag kostet et fat nordsjøolje 51,66 dollar. Ifølge Hegnar.no svekkes oljeprisene etter at Baker Hughes fredag kveld rapporterte om økt antall aktive borerigger i USA. Det motvirket den positive virkningen av at OPEC kan tenkes å forlenge sin avtale om kutt i oljeproduksjonen.

En svak nedgang preget de toneangivende europeiske børsene mandag ettermiddag. CAC 40 i Paris var ned 0,1 prosent, DAX 30 i Frankfurt hadde falt 0,2 prosent, mens FTSE 100-indeksen i London sto på stedet hvil. (©NTB)

