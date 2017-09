Flere har meldt interesse for Moods of Norway

Torsdag stengte alle Moods of Norway-butikkene dørene.

Flere har meldt sin interesse for å ta over deler av konkursboet etter Moods of Norway.

Bostyrer vil foreløpig ikke si om noen ønsker å drive selskapet videre.

Alle kleskjedens butikker holder torsdag stengt, mens bostyrer Asbjørn Løvik er i møter med ledelsen på hovedkontoret i Stryn i Sogn og Fjordane.

Bakgrunn: Kleskjeden Moods of Norway er konkurs

Etter 14 år i en tøff klesbransje raknet det for Moods of Norway etter flere måneder med dårlig lønnsomhet. Takk for dansen, sier gründer Simen Staalnacke. Butikklokalet i Hegdehaugsveien i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Framtiden til selskapets 200 ansatte er uviss, men i utgangspunktet blir de sagt opp, ifølge bostyreren.

– Er det noen som har meldt interesse for å drive selskapet videre?

– Det er flere som har meldt interesse for aktiva (eiendelene) i selskapet. Men konkret hva den interessen består i kan jeg ikke gå inn på, sier Løvik.

Les også: Moods of Norway: - Det er tøffe tider

- Tre alternativer

Han vil ikke kommentere om det er snakk om at noen vil ta over hele selskapet eller deler av det.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det er ulike alternativ. Det ene er salg av varelageret gjennom butikk, eventuelt at man selger hele eller deler av aktivaene samlet, sier Løvik.

Inntil videre holder butikkene stengt.

– Vi jobber nå med å finne ut hva som skal skje framover. Nå må vi få en skikkelig oversikt, sier bostyreren.

Les også: Full krise for Moods of Norway

200 ansatte må gå

Flere medier har tidligere skrevet at selskapet har 100 ansatte, men ifølge bostyreren er det snakk om 200.

– Det er mulig det beror på en misforståelse og at man har blandet med antall årsverk. Moods of Norway har 18 butikker med mange deltidsansatte, sier han.

Han opplyste at det ikke er tatt stilling til om varene skal selges ut fra butikkene, om hele varelageret selges eller om innmaten skal selges. Han utelukket heller ikke at noen kan overta kleskjeden. Selskapets 200 ansatte ble informert om konkursen onsdag ettermiddag, som gjelder for Moods of Norway AS og Moods Wholesale AS.

Sammen med Stefan Dahlquist og Peder Kristian Børresen grunnla Simen Staalnacke Moods of Norway i 2003. Han beskriver 11 av de 14 årene selskapet har eksistert som et norsk gründereventyr.

– Opp til bostyrer

Siden 2014 har selskapet tapt 76 millioner kroner, ikke medregnet det som eventuelt er tapt i 2017, skriver Finansavisen.

Varner-gruppen overtok i fjor en firedel av Moods of Norway gjennom en rettet emisjon. Varner ønsket ikke å svare Finansavisen om de vurderer å redde selskapet.

– Nå er det opp til bostyrer hva som skjer med vårt elskede Moods. Vi vet ikke helt hva som skjer. Det er uvisst, men vi håper det er en fremtid for Moods of Norway, sier Staalnacke.

Internasjonal satsing

Motejournalist i Dagens Næringsliv og forfatter, Jorun Aartun, synes konkursen er synd for norsk klesbransje. Hun forklarer konkursen slik:

– Selskapet pådro seg store tap etter den internasjonale satsingen, særlig i USA. I en ekspansiv vekstfase klarte de ikke å ha kontroll på kostnaden. De har heller ikke klart å ruste opp organisasjonen slik at den er konkurransedyktig nok, forklarer Aartun til NRK.

Elle-redaktør Signy Fardal synes konkursen er trist.

– Jeg synes kolleksjonene deres har blitt bedre og bedre. De har våget og de har satset, og den som intet våger, intet vinner. Jeg har stor respekt for dem, sier Fardal.

Mest sett siste uken