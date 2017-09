Flere tomme hoteller i Bergen under sykkel-VM

Nær fire av ti hotellrom i Bergen sto tomme i VM-uken, men høye priser kan ha reddet bedriftene.

Det ble kun solgt 3,2 prosent flere hotellrom i Bergen den siste uken sammenlignet med samme uke i fjor, skriver Dagens Næringsliv.

Peter Wiederstrøm fra Wiederstrøm Hotel Consulting har analysert tallene som omfatter i underkant av 6.000 hotellrom ved vel 30 hoteller i Bergen. Han kaller tallene svært overraskende.

– Det positivt at romprisene har økt svært, svært kraftig fra en drøy tusenlapp tilsvarende uke i fjor til godt over 1.500 kroner i år. I et driftsperspektiv er det bedre å selge færre rom til en høyere pris enn å selge mange flere rom til lave priser, sier Wiederstrøm.

Kjetil Smørås, eier av flere hoteller i Bergen, sier mye av problemet kommer av at arrangøren for mesterskapet, UCI, bestilte 80 prosent av rommene i byen, for så å avlyse reservasjonen på halvparten.

– Vi kunne jo ikke bare sette ned prisene for å fylle de resterende rommene når vi hadde solgt andre rom til en langt høyere pris, sier Smørås.

Reiselivsdirektør Ole Warberg er også ganske sikker på at byens hoteller ville klart å selge langt flere rom dersom arrangøren UCI hadde frigjort dem tidligere.

