Flest rekorddager på Oslo Børs siden 1997

Børsen nådde toppnivåer på to av tre dager i september.

Spice Girls herjet hitlistene sist Oslo Børs hadde like mange rekorddager som i september i år.

På hele 14 av 21 dager i september, altså to av tre, nådde Oslo Børs en ny rekord ved børsslutt. Man må altså tilbake til januar 1997 for å finne en måned med like mange rekorddager.

For å sette til i perspektiv: i 1997 var Norsk Hydro børsen suverent største selskap, de heteste aksjene het Sørvanger og Tandberg - og Thorbjørn Jagland var statsminister.

- Det hører til sjeldenhetene at vi har så sterke perioder, sier Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef ved Oslo Børs, til Nettavisen.

Oljedrevet oppgang

Oppgangen på 5,8 prosent gjør dessuten oppgangen i september dette til den sterkeste måneden siden oktober 2013.

Dette er desto mer påfallende når man tar høyde for at september historisk sett er den svakeste måneden på Oslo Børs.

Les også: Oslo Børs styrker seg mot alle odds

- De som har drevet oppgangen er blant annet at energiaksjene har gjort det veldig bra som følge av oljeprisoppgangen, sier Aase, som viser til at oljeprisen steg 7,5 prosent i måneden som gikk.

- Samtidig ser vi at børser i utlandet, som Stockholm og Frankfurt, har vært på linje med børsen i Oslo. Det er sterke økonomiske makrotall og oppsving i den europeiske og amerikanske økonomien, sier han.

Ny rekord mandag

Oppgangen viser heller ingen tegn til å gi seg med det første.

Børsen spratt nemlig også opp mandag til sitt høyeste nivå intradag noensinne.

Til sammen har det vært 36 dager hvor børsen slutter på rekordnivået i 2017. Dette er mest siden 2006, selv med tre måneder igjen av året.

I årets tredje kvartal, som nå er avsluttet, steg børsen 12 prosent. Det gjør kvartalet til det beste siden 2010.

Mest sett siste uken