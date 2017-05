Flypassasjerene gjøv løs på hverandre - på film

ANNONSE

Flypassasjer Corey Hour filmet hele seansen, da to medpassasjerer gikk løs på hverandre.

Han forteller at de to passasjerene begynte å krangle ti minutter før flyet skulle ta av fra Narita i Japan, på vei til Los Angeles.

Det var mannen i rød skjorte som startet slåsskampen.

Japan Today skriver at flyselskapet ANA tror at den 44 år gamle amerikaneren var beruset, og at han ble tatt av flyet av sikkerhetsmessige årsaker. Han ble arrestert og fengslet på flyplassen.

Ifølge medpassasjer Hour, påstod 44-åringen at han var hyret inn av myndighetene for å gjennomføre et drap i Las Vegas, før han startet slåsskamp med en medpassasjer, skriver Fox News.

Før han forlot flyet, hadde mannen skreket: «Dere tror jeg er gal? Hva med myndighetene!» mens han forlot kampplassen mellom seteradene.

Corey Hour forteller at flyet ble forsinket, og kunne ta av cirka 90 minutter etter slåsskampen.

- For at det er sagt, ANA-besetningen (All Nipon Airways) og passasjerene håndterte situasjonen upåklagelig. De gjorde det beste de kunne for å roe ned situasjonen, skriver han på Twitter.