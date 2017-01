Folkeopprør mot Rema 1000 i sosiale medier: – Boikotter heretter Rema grunnet bestevenn-strategien

ANNONSE

Nordlys skriver at disse produktene kuttes ut i Rema 1000-butikker i 18 av landets 19 fylker, i en artikkel som er gjengitt av Romerikes Blad.

Sosiale medier raser mot dagligvarekjeden. På Remas egen Facebook-side er folk tydelig i harnisk:

«Fjerner dere øl fra Mack, Hansa Borg og Aas fra butikken så må dere være klar over at dere provoserer oss forbrukere. Jeg kommer garantert til og slutte og handle hos dere da.»

Les også: Rema tar grep: Kvitter seg med flere Coca-Cola-produkter

- Boikotter Rema

«Boikotter heretter Rema grunnet "bestevenn" strategien. Hvis Aass, Mack og andre norske produsenter ikke blir å finne i deres butikker blir ikke jeg å finne heller! Oppfordrer ALLE mine venner og kjente og deres venner og kjente til å gjøre det samme da Rema setter norske arbeidsplasser på spill! Håper det norske folk viser makten vi besitter så vi fortsatt kan kjøpe Aass øl og Kims potetgull!»



«Tror REMA bommer big time med denne strategien. Og de undervurderer forbrukerne. Og da blir det som det blir. Lastet i dag ned app'en Æ, og den er også i dag slettet.»

Tidligere denne uken ble det også kjent at Rema fjerner Kims-chips fra hyllene.

Nordlys har også latt seg engasjere. i en kommentar som er skrevet at politisk redaktør Skjalg Fjellheim er tittelen «Rema er ikke min beste venn».

Les også: Mack frykter Rema-nekt kan føre til oppsigelser





- Sterke følelser i sving

I kommentaren skriver han blant annet:

«Nå er sterke følelser i sving, og jeg lurer på om Rema i det hele tatt har overskuet hva de har gitt seg inn på. Kanskje de satser på å stå i stormen og håpe det går over.

Hvis det ikke går over, vil det som fortoner seg som genialt i de indre gemakker hos Ole Robert Reitan på Lade Gaard, vise seg å være et av de største bomskuddene i norsk daglivarehandels historie.

Les også: Rema innfører ti prosent rabatt på utvalgte varer

Alt tyder på at Rema hadde trodd at Norge skulle falle ned foran Reitan-familiens føtter i begeistring over det nye lojalitetsprogrammet og utsiktene til å spare noen kroner på handlevogna.

Men Reitan-gruppen har ikke tatt hensyn til den meget sterke identiteten som er knyttet til for eksempel Mack.»

Redaktøren avslutter kommentaren med å slå fast en frykt for at dersom Rema 1000 lykkes med sin strategi, vil også Coop og NorgesGruppen følge etter.

Noe som kan bety et farvel med flere av landets mindre bryggerier.

Kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, Mette Fossum Beyer, har ikke besvart Nettavisens henvendelser søndag kveld.