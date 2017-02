Forbrukerrådet: - Tynn anke fra DNB

ANNONSE

Forbrukerrådet mener at 180.000 kunder i tre aksjefond har betalt for en tjeneste de ikke har fått. De ønsker å gå til sak med et totalt krav mot banken på over 690 millioner kroner. I starten av januar bestemte Oslo tingrett at Forbrukerrådet får gå til sak mot DNB.

Denne uka anket DNB avgjørelsen.

Pilotsaker

- DNB mener vilkårene for gruppeprosess ikke er oppfylt, fordi det er vesentlige ulikheter mellom alle andelseierne. Vi mener heller ikke gruppeprosess er den beste måten å løse spørsmålene saken reiser på, fortalte informasjonssjef Even Westerveld i DNB til NTB.

DNB ønsker isteden å finne et utvalg pilotsaker sammen med Forbrukerrådet, for så å legge resultatet til grunn for de andre andelseierne.

Etter første gjennomlesning ser ikke Forbrukerrådet noen nye argumenter i DNBs sjupunktsliste for å anke, heter det i en pressemelding fredag.

- Vant på alle punkter

- Retten var tydelig på at saken egner seg som gruppesøksmål. Forbrukerrådet vant på alle punkter. Det er vanskelig å se hva nytt DNB nå satser på å få gjennomslag for, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

- Gruppesøksmål er eneste måten disse kundene kan vinne fram med sine krav på. Å sende tusenvis av DNB-kunder enkeltvis inn i rettsapparatet er en praktisk og økonomisk umulighet, legger hun til.

Bakgrunnen for kravet fra Forbrukerrådet er en påstand om at fondene er solgt og markedsført som aktivt forvaltede, mens kun 12 prosent av DNB Norge-fondet var aktivt forvaltet. Dette har banken tilbakevist.

