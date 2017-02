Forbrukerrådet: Advarer mot dyre SMS-lån

ANNONSE

Forbrukerrådet frykter at svært kostbare SMS-lån kan komme til Norge, melder NRK.

Det skyldes at rentetak i praksis setter en stopper for denne type lån i våre naboland. Finland og Danmark har allerede en grense for hvor høye renter man kan ta, og Sverige vurderer å utrede dette.

SMS-lån er allerede stoppet en gang i Norge.

Les også: SMS-lån med 1000 % rente

- Frykten vår er at disse aktørene, som operer internasjonalt, vil vende nesen mot Norge, sier Jørge Jensen.

Lånet på 3000 kroner vokste til 4500 kroner

I Sverige har det vært mange eksempler på unge som har havnet i gjeldskrise som følge av metoden som åpner for å ta opp et SMS-lån for å kunne betale et annet - til skyhøy rente.

Svenske Andreas fikk føle dette på kroppen:

- Det føles for jævlig. Konsekvensene er store: Et lån på 3000 kroner ble til 4500 kroner på to måneder, sier han.

- Svar innen et kvarter

Nettavisen har sett nærmere på aktørne i markedet, som lover rask behandling på søknaden, som i noen tilfeller kun krever ditt mobilnummer.

En av dem skriver at «i de fleste tilfeller får du svar direkte på, eller du vil få et svar innen et kvarters tid». Videre står det at «det er svært sjeldent at lånet har en tilbakebetaling på mindre enn 14 dager». Lånesummen er 1000 til 500.000 kroner - og hvem kan søke? «Du må være myndig ha en årlig inntekt på minst 200.000 NOK i året. Det er noen långivere som ikke har en lavere inntektsgrense og gjør en individuell vurdering i stedet. Du kan få lån uten fast stilling.» Noen krever en inntekt på 200.000 kroner i året for å få lån.

- Spinnvill rente

Huseiernes Landsforbund (HL) gikk i forrige uke ut og krevde rentetak på forbrukslån.

Utspillet kommer i kjølvannet av en fersk høring knyttet til det nye gjeldsregisteret, som skal hindre at folk tar opp forbrukslån og kredittkortgjeld i det uendelige.

– Disse verstinglånene har spinnvill rente, og det rammer de ressurssvake blant oss, sa Kristin Gyldenskog, avdelingsleder for interessepolitikk i HL.

- Betydelig samfunnsproblem

Regjeringen skal legge frem et lovforslag om gjeldsregister for Stortinget våren 2017.

Du finner flere detaljer her!

- Gjeldsproblemer er et betydelig samfunnsproblem som medfører store kostnader både for den som rammes og for samfunnet. I dag kan en person med svak økonomi ta opp svært mange forbrukskreditter i løpet av kort tid, fordi kredittyterne ikke har adgang til å undersøke hvor mye gjeld kundene har fra før. Dette er en viktig årsak til gjeldsproblemene vi ser i dag, sa barne- og likestillingsminister Solveig Horne i september.