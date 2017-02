Forbrukerrådet: Forlat dette selskapet før midnatt

ANNONSE

Forbrukerrådet anbefaler i en pressemelding Silvers kunder å flytte pensjonspengene sine.

Det skyldes at Finansdepartementet onsdag avslo søknaden om utsatt frist for å oppfylle kapitalkravene.

Med mindre Silver oppfyller kapitalkravene innen midnatt, ventes det at driften av selskapet overtas av et administrasjonsstyre, som trolig får mandat til å nedskrive pensjonene for å dekke manglende kapital.

- Redd kundene mister pengene sine



Siden situasjonen er ny i Norge, mener Forbrukerrådet det er vanskelig å forutse hva som skjer videre.

Forbrukerrådet er uansett redde for at en rekke kunder kan miste pengene sine.



– Vi har siden august anbefalt alle kundene om å flytte pengene. Dette haster nå virkelig, i og med at fristen går ut klokken 24 onsdag, sier fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen.

- Svært dramatisk

Nettavisen har vært i kontakt med Jensen.

- Dette høres da svært dramatisk ut?

- Ja, dette er svært dramatisk, understreker han - og legger til:

Jorge Jensen i Forbrukerrådet ber berørte kunder ta affære.

- Vi er på ukjent grunn, det har ikke skjedd tidligere at et pensjonsselskap som Silver er satt under administrasjon.

- Kundenes penger går tapt

- Hva skjer videre?

- Det skal nedsettes et administrasjonsstyre med vide fullmakter, forklarer Jensen - og fortsetter.

- Det betyr at kundenes penger kan brukes til å dekke inn kapitalkrav, og det er svært uheldig for kundene.

- Hvilke kunder kan forlate selskapet i kveld?

- Det er først og fremst de kundene som har pensjonskapitalbevis, sier Jensen.

- Hvor mange er det snakk om?

- Vi er ikke helt sikre, men det kan ifølge våre anslag kan det dreie seg om cirka fem tusen, sier Jensen.

Silver Pensjonsforsikring har cirka 20.000 kunder. Etter at Solvens II regelverk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble innført 1. januar i fjor, må selskapene sette av mer penger til å dekke forpliktelser overfor kundene. Silver har fått fristen utsatt to ganger, og nå er det stopp.

Silver er det første rene fripoliseselskapet i Norge.

- Kassen kan bli tom for de yngste



Finansdepartementet opplyser at de har strukket seg så langt de kunne og gitt selskapet utsettelser for at de skulle komme opp med en løsning.

– Det har de dessverre ikke klart. Det er stor sannsynlighet for at Silver ikke har penger nok til å betale ut pensjoner i fremtiden. Dette betyr at kassen kan være tom når de yngre kundene deres blir pensjonister, mens de som i dag er pensjonister får full pott, sier settestatsråd Sylvi Listhaug (Frp) i en pressemelding.

- Av hensyn til likebehandling, må vi derfor avslå søknaden.

Stavrum: - Pensjonsran uten sidestykke

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum skrev for fem måneder siden at:

«En mulig konkurs i Silver Pensjonsforsikring AS vil bli et pensjonsran uten sidestykke. Noen kan rømme, men for de fleste kundene er det vanskelig å vite hva man bør gjøre.»

- Umiddelbare tap

Silver varsler i en pressemelding at de vil kjempe for kundene og selskapets eksistens også gjennom rettslige steg:

- Den norske stat påfører med åpne øyne flere tusen norske pensjonister store og umiddelbare tap hvis den setter Silver under administrasjon, sier styreleder i Silver Pensjonsforsikring, Stig Grimsgaard Andersen.