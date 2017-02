Forbundsleder langer ut mot SAS-beslutning

ANNONSE

- Dette er et trist brudd med det SAS har sagt tidligere. De har hevdet at de skal være et skandinavisk selskap med skandinavisk lønn og arbeidsvilkår, sier SAS-pilot og forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk flygerforbund til Nettavisen.

Onsdag morgen ble det kjent at SAS vil etablere seg med irsk flylisens og åpne baser i London og Spania for å kutte kostnadene. SAS begrunnet tiltaket med behovet for å «minske kostnadsgapet» mot konkurrenter som Norwegian.

Carlsen sier at «usunn konkurranse» i europeisk luftfart, drevet av lavkostselskaper som Ryanair og Norwegian, er skyld i utviklingen.

- Det tvinger også SAS til å henge med i den usunne konkurransen. Konsekvensen blir da fort et «race to the bottom». Dette er derfor i forbundets øyne et trist skritt i feil retning for en skandinavisk aktør, sier Carlsen.

- Liten effekt på flybillettene

- Men er ikke dette positivt for oss forbrukere som får billigere flybilletter?

- Det har festet seg en forestilling om at ansattekostnader har veldig mye å si for flybillettpriser. Det stemmer ikke. Crewkostnadene for flyselskapene er under ti prosent av driftskostnadene til flyselskapene, sier Carlsen.

Han viser til et studie COWI har gjennomført for Dansk LO, som viser at dersom Ryanair økte prisene sine med 37 kroner, hadde de ansatte hatt ordinære lønns og arbeidsvilkår

- Det kan de gjøre uten å påvirke bunnlinjen negativt, sier Carlsen.

Han håper nå det kommer politisk regulering med tanke på hvordan luftfart skal utformes.

Vil fortsatt være skandinavisk

Kommunikasjonssjef Knut-Morten Johansen i SAS sier som svar til Carlsen at SAS fortsatt skal være et skandinavisk selskap med skandinavisk lønn.

- Men på 70 prosent av rutene til SAS er vi i direkte konkurranse med lavprisselskap. Det gi gjør nå er et offensivt grep for å få ned kostnader. SAS kan ikke operere med vesentlig høyere kostnader enn konkurrentene over tid, sier Johansen til Nettavisen.

En million i sosialkostnader

I et intervju med Nettavisen sier konserndirektør Eivind Roald i SAS at forskjellen mellom Skandinavia og resten av Europa ikke går primært på lønnsnivået, men på de «sosiale kostnadene» som arbeidsgiveravgift, skatt for forsikring og så videre.

- En svensk pilot tjener én million i lønn. I

tillegg til det kommer det én million i sosiale kostnadene. Summen av de sosiale kostnadene er drastisk lavere i Europa, og det er hovedgrunnen til denne beslutningen, sier nordmannen, som har ansvaret for salg og markedsføring i flyselskapet.

- Hvor mye lavere?

- Jeg har ikke et tall på det, men det er så betydelig at det gjør at vi kan få tilbake lønnsomheten på Europa-trafikken, sier Roald.

- Men lønningene er vel også lavere i resten av Europa?

-Ikke i London. Heller ikke i Spania for en erfaren pilot, sier Roald.

TYNGET AV KOSTNADER. Konserndirektør i SAS, Eivind Roald, mener lønnsnivået i Skandinavia er akseptabelt, men mener SAS er tynget av de sosiale kostnadene knyttet til blant annet arbeidsgiveravgift.

Han sier at Statoils plan på lengre sikt er å drive den europeiske trafikken fra basene i London og Spania, mens de vil drive den skandinaviske trafikken og langdistanseflyvninger, det vil si flygninger til andre verdensdeler, skal ha base i Skandinavia.

- Vi har ingen planer om å fly fra London til New York, som Norwegian gjør, sier Roald.

Vil kjøpe flere fly

SAS håper at de reduserte kostnadene vil gjør SAS i stand til å kjøpe flere fly og satse på langdistanse.

- Skal vi klare det, må vi få banker og finansielle institusjoner med oss. Da må vi ha bedre lønnsomhet. Klarer vi det, kan vi styrke arbeidsplasser i Skandinavia og få enda flere destinasjoner, som Oslo-Beijing, Oslo-Boston og så videre, sier han.