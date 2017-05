ANNONSE

Det er to år siden regjeringen skrinla forslaget om plastposeavgift på 1,50 krone per pose, men på grunn av EUs nye emballasjedirektiv kan det igjen være aktuelt å heve poseavgiften.

Nå går nemlig Norgesgruppen, Coop og Rema sammen om et forslag om å øke poseavgiften med 50 øre, skriver Dagens Næringsliv. Miljødirektoratet har allerede gått inn for en økning, der inntektene skal gå til et miljøfond.

EUs emballasjedirektiv skal inn i EØS-avtalen. Landene kan velge mellom å sikre at emballasjeforbruket går ned til 40 plastbæreposer per innbygger innen 2025, og/eller at posene ikke gis bort gratis av handelen, skriver Miljødirektoratet.

– Vi frykter en mye større fiskal avgift som vil ha negativ effekt for forbrukerne. En slik avgift vil bare forsvinne i den store potten. Derfor foreslår vi heller at avgiften skal gå til et fond for miljøtiltak som å rydde strender, sier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy til Dagens Næringsliv.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) er fortsatt i tenkeboksen, men utelukker ikke at dagligvareaktørenes forslag vil bli gjennomført.

– Vi må og skal gjennomføre direktivet. Dette er relevant for EØS-samarbeidet og er ikke noe vi tar en fight på, sier Helgesen til DN.

Har du sett denne populære videoen?