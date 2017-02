Forsikringsselskap anker rekordutbetalingsdom

ANNONSE

Mannen i 50-årene ble nylig tilkjent 11,7 millioner kroner i erstatning og sakskostnader av Romsdal tingrett etter at han fikk kreft etter å ha jobbet i oljeindustrien på 1980-tallet.

Nå bekrefter forsikringsselskapet Tryg overfor NRK at de kommer til å anke dommen.

– Tryg forvalter premiene til kundene våre, og vi kan ikke betale ut erstatning i denne størrelsesorden når vi mener dommen er feil, opplyser informasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

Selskapet hadde frist til 1. mars med å anke dommen fra tingretten.

Oljearbeideren begynte å arbeide på plattform i Nordsjøen i 1980. Her arbeidet han blant annet med rengjøring av store tanker, og i vaskemidlene var det kjemikalier som benzen, kvikksølv og saltsyre. Han hadde også arbeidet i rom uten ventilasjon, hvor han hadde fått beskjed av arbeidsgiver om å holde pusten mens han var inne.

I 1999 fikk han konstatert spiserørskreft. Han fikk senere også påvist eksem og ble etter hvert helt ufør. Bare 42 år gammel måtte han slutte i jobben.

– Jeg hadde selvsagt håpet at det var slutt, at det var over, men jeg er ikke så veldig overrasket, sier mannen i en kommentar til NRK.

Saken har pågått i nærmere ti år.

(©NTB)