Forsikringsselskaper dekker hjemreise fra Stockholm

Mange nordmenn oppholder seg i Stockholm, eller har planer om å reise til den svenske hovedstaden, som fredag ble rammet av et mulig terrorangrep. Både Europeiske Reiseforsikring og Tryg Forsikring opplyser fredag at de vil dekke enkelte ekstra utgifter etter hendelsen.

– Dette får konsekvenser for de av våre kunder som enten oppholder seg i Stockholm eller som har planer om å reise dit de nærmeste dagene, sier Jon Berge, informasjonsdirektør i If og Europeiske Reiseforsikring.

Forsikringsselskapet opplyser at de vil dekke ekstrautgifter til reise og overnatting for sine kunder som oppholder seg i Stockholm og som ønsker hjemreise tidligere enn planlagt. De vil også dekke avbestilling for dem som sitter hjemme i Norge, og som nå ikke tør eller ønsker å reise til Stockholm med opphold der. Dette gjelder for reiser denne helgen.

Tryg opplyser at de vil dekke evakuering hjem til fast bosted, samt reiseavbrudd/erstatningsreise. Tryg vil også dekke avbestilling av reise med avreisedato til og med mandag 10. april.